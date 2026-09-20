Голямото мадридско дерби е гаранция за шоу

Днес предстои поредното издание на дербито между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Двата столични гранда ще се изправят един срещу друг от 17:15 часа на стадион "Метрополитано" в двубой от 7-ия кръг на Ла Лига, а феновете очакват да станат свидетели на качествен футбол и много емоции.

И двата тима се намират в челните места на временното класиране. Гостите от Реал Мадрид са на втора позиция с актив от 15 точки след 6 изиграни мача (5 победи и 1 загуба) и голова разлика 17:6. Домакините от Атлетико Мадрид заемат четвъртото място с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 1 поражение) и голова разлика 14:6. Лидер в подреждането е Барселона с пълен актив от 18 точки.

Атлетико Мадрид влиза в дербито след серия от две поредни победи с чиста мрежа в Ла Лига - 3:0 като гост на Реал Сосиедад и 4:0 у дома срещу Осасуна. Преди това "дюшекчиите" претърпяха поражение с 1:2 от Ливърпул в Шампионска лига и загуба с 0:3 от Атлетик Билбао за първенство.

Реал Мадрид от своя страна се намира в серия от три поредни успеха във всички турнири. В последните си мачове "белите" надделяха над Елче с 3:2 като гост и победиха Райо Валекано с 4:1 у дома в Ла Лига, а в Шампионската лига спечелиха срещу Интер с 2:1.

Историята на последните пет мача между двата гранда показва предимство за Реал Мадрид, който е спечелил четири от тях. В последния им сблъсък през март 2026 г. Реал надделя с 3:2 у дома за първенство. В началото на същата година кралският клуб спечели и с 2:1 в полуфиналите за Суперкупата на Испания.



Последната победа за Атлетико в дербито бе през септември 2025 г., когато "дюшекчиите" триумфираха убедително с 5:2 на свой терен.

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Снимки: Gettyimages