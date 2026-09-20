ЦСКА може да изскочи на върха при успех на "Лаута"

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА се изправят един срещу друг в мач от десетия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” в парк ‘Лаута”, който скоро ще се казва стадион “Христо Ботев”, е с начален час 17:45 и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Срещата намира двата отбора в коренно различни ситуации. Домакините изпитват сериозни трудности от начало на сезона и към момента имат едва седем точки в актива си, което им отрежда 11-а позиция. Гостите от своя страна са в подем и са на второ място с 23 точки - на две от лидера Левски. При победа днес “армейците” ще изскочат на върха на класирането, тъй като срещата между “сините” и Лудогорец бе отложена.

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И двата клуба преминават през турбулентни времена в момента, като при пловдивчани феновете открито изразяват негативното си настроение срещу собственика Христо Крушарски. Конкретната стъпка за днешния мач е, че привържениците обявиха, че няма да подкрепят отбора в двубоя срещу “червените”. В тима от София ситуацията с позицията старши треньор остава висяща. Христо Янев напусна поста след победата с 4:2 над Левски за Суперкупата и в момента временен наставник е Даниел Моралес.

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Последно двата тима се изправиха един срещу друг във финала за Купата на България през миналия сезон, когато ЦСКА триумфира след изпълнение на дузпи и така се класира за участие в турнира за Лига Европа.

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