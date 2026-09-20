Ще продължи ли победната серия на Манчестър Сити?

Манчестър Сити се изправя срещу Съндърланд в мач от 5-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят ще се играе на стадион "Етихад" днес от 16:00 часа, като "гражданите" ще се опитат да продължат серията си от победи през сезона.

Манчестър Сити влиза в срещата като изразен фаворит с оглед на силната си серия от поредни победи и домакинското предимство. Съндърланд обаче показва стабилност в защитен план в последните си мачове и ще се опита да поднесе изненада.

Домакините от Манчестър Сити се намират на второ място в класирането с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга (4 победи, 0 равенства и 0 загуби) и голова разлика 8:2, отстъпвайки единствено на лидера Арсенал по допълнителни показатели. Формата на водения от Енцо Мареска тим е перфектна – 5 поредни победи във всички турнири. В последните си мачове "гражданите" разгромиха Норич с 5:0 за Карабао Къп, надделяха с 1:0 срещу Манчестър Юнайтед и спечелиха с 2:0 като гост на Порто в Шампионската лига. Преди това в първенството бяха записани победи над Ковънтри (1:0) и Кристъл Палас (4:1).

Гостите от Съндърланд заемат 14-то място в подреждането с 4 точки след 4 изиграни мача (1 победа, 1 равенство и 2 загуби) и голова разлика 3:5. В последните си пет срещи във всички надпревари "черните котки" постигнаха три победи – 1:0 срещу АЗ Алкмаар в Лига Европа, 1:0 срещу Хъл Сити за Карабао Къп и 1:0 срещу Фулъм в първенството, а освен това направиха реми 1:1 с Брентфорд и отстъпиха пред Арсенал с 0:2.

Историята на последните пет сблъсъка между двата тима показва сериозно превъзходство за Манчестър Сити. "Гражданите" са спечелили четири от последните си пет мача срещу Съндърланд (3:0 през декември 2025 г., 2:0 през март 2017 г., 2:1 през август 2016 г. и 1:0 през февруари 2016 г.).



Единственият друг двубой в този период завърши наравно 0:0 на 1 януари 2026 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages