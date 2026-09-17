Съставите на Манчестър Сити и Норич

Манчестър Сити приема Норич в среща от третия кръг на Купата на Лигата. Победителят от този двубой ще бъде домакин на Брайтън на осминафиналите.

"Гражданите" стартираха с четири поредни победи в първенството, въпреки че последната дойде след спорен гол в дербито с Манчестър Юнайтед. Те са настоящият носител на трофей. Норич записа 3 победи и 4 загуби в Чемпиъншип от началото на сезона. Тимът отстрани МК Донс и Кардиф, за да достигне до този етап на турнира.

Your City side to take on Norwich 👊



XI | Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O’Reilly, Bouaddi, Kovačić (C), Samba, Allan, Aït-Nouri, Cherki



SUBS | Donnarumma, Anderson, Guéhi, Ndiaye, Fernández, Nunes, Semenyo, McAidoo, Braithwaite



🤝 @etihad pic.twitter.com/LCA4WfACBf — Manchester City (@ManCity) September 17, 2026

Енцо Мареска е заменил почти целия си състав и залага на напълно различна единайсеторка в сравнение с мача с Ман Юнайтед. Той е направил 10 промени, а единственият, който запазва мястото си в тима е Раян Шерки. Аюб Буади е титуляр за втори път след пристигането си от Лил през лятото. Алан и Херонимо Рули, който е на вратата, ще дебютират. Флойд Самба също ще изиграе първи мач за клуба.

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Снимки: Imago