Съставите на Манчестър Сити и Норич

Манчестър Сити приема Норич в среща от третия кръг на Купата на Лигата. Победителят от този двубой ще бъде домакин на Брайтън на осминафиналите.
"Гражданите" стартираха с четири поредни победи в първенството, въпреки че последната дойде след спорен гол в дербито с Манчестър Юнайтед. Те са настоящият носител на трофей. Норич записа 3 победи и 4 загуби в Чемпиъншип от началото на сезона. Тимът отстрани МК Донс и Кардиф, за да достигне до този етап на турнира.
Енцо Мареска е заменил почти целия си състав и залага на напълно различна единайсеторка в сравнение с мача с Ман Юнайтед. Той е направил 10 промени, а единственият, който запазва мястото си в тима е Раян Шерки. Аюб Буади е титуляр за втори път след пристигането си от Лил през лятото. Алан и Херонимо Рули, който е на вратата, ще дебютират. Флойд Самба също ще изиграе първи мач за клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago