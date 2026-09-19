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  3. България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

  • 19 сеп 2026 | 20:44
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България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

България загуби с 2-3 победи от Дания в мача от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа “Дейвис". Двубоят се игра в зала “Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.

Така България ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

В петата решителна среща Илиян Радулов загуби с 2:6, 4:6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра.

Радулов спечели първия гейм в мача, но загуби следващите пет, а след това отстъпи с 2:6 в първия сет.

Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне
Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне

Българинът проби първи за 3:1 във втората част. Мьолер веднага върна пробива, но Радулов отново стигна до пробив, за да поведе с 4:2. За съжаление Илиян загуби следващите четири гейма и в крайна сметка отстъпи с 4:6.

По-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров показаха невероятен характер и победиха с 4:6, 6:2, 7:6(6) Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в срещата на двойки, за да дадат преднина на България с 2-1 победи.

Голяма победа на българската двойка Донски и Нестеров
Голяма победа на българската двойка Донски и Нестеров

След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6:3, 3:6, 6:7(4) от Холгер Руне след два часа и две минути игра.

България се представи в състав Григор Димитров, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев.   Капитан на тима е Валентин Димов. В щаба на националния отбор са още помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

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Снимки: Imago

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