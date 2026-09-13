Ман Юнайтед 0:0 Ман Сити, "червените дяволи" с човек повече

Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на Премиър лийг.

Очаквано играчите на “гражданите” опитаха да вземат инициативата в двубоя с първия съдийски сигнал и още в първите моменти стигнаха до два поредни корнера след блокиран изстрел на Енцо Фернандес. Постепенно в следващите минути “червените дяволи” изнесоха на свой ред играта към центъра на терена, показвайки, че не искат да приемат играта дълбоко в своята половина. В 10-ата минута Хубаво подаване от дълбочина търсеше вклинилия се в наказателното поле Диого Далот, но той не успя да овладее.

След десетата минута пресата на “червените дяволи” започна да работи добре и това затрудняваше силно изнасянето на топката от страна на играчите на Манчестър Сити, а играта се развиваше основно в половината на гостите. В тези минути сериозна активност демонстрираше Маркъс Рашфорд, който на два пъти опита да стреля и бе полезен при отнемането на топката. В същото време домакините пък допуснаха няколко много сериозни грешки при разиграването на топката в невралгични зони, но “гражданите” не успяха да се възползват от тези ситуации.

В 23-ата минута се стигна до сблъсък между Фил Фоудън и Бруно Фернандеш край тъчлинията. Халфът посегна с крак към бразилеца, който се строполи на земята, а Майкъл Оливър без замисляне показа червен картон на играча.

“Гражданите”, които вече са водени от Енцо Мареска, който замени Джосеп Гуардиола, са перфектни до момента си победи от три мача и ще търсят нов успех днес, който да ги изравни на върха с Арсенал. “Червените дяволи” от своя страна започнаха колебливо и спечелиха едва четири точки от трите си мача до момента, но евентуален триумф в градското дерби би могъл да се почувства като сериозен тласък за тима. Двата тима записаха победи в Шампионската лига през седмицата, но играчите на Сити имаха два дни повече за почивка.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави три промени спрямо тези, които започнаха при успеха над Сабах. Основната новина е от лагера на 20-кратните шампиони е продължаващото отсъствие на Люк Шоу. Патрик Доргу запазва позицията си отляво на защитата, а Хари Магуайър и Диого Далот се появяват на местата на Нусаиз Мазрауи и Лени Йоро. Маркъс Рашфорд пък стартира вместо Бенямин Шешко.

Representing the Reds on derby day... 📋❤️‍🔥



COME ON UNITED! 🗣️🗣️🗣️ — Manchester United (@ManUtd) September 13, 2026

Енцо Мареска прави само една промяна в тима на Манчестър Сити спрямо тези, които надделяха над Порто. Елиът Андерсън се завръща в състава на мястото на друго ново попълнение Аюб Буади. Халфът ще си партнира с друго ново попълнение - Енцо Фернандес, а зад Ерлинг Холанд започват Фил Фоудън, Антоан Семеньо и Райън Шерки. Нико О’Райли, който е възстановен, остава на скамейката.

Your Manchester derby line-up! ​​💪🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Rulli, Ndiaye, Kovačić, Reis, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Khusanov, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/9h5CGprFaF — Manchester City (@ManCity) September 13, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages