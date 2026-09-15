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Хауърд Уеб се опита да обясни как се е стигнало до грешката на ВАР при гола на Холанд в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 20:16
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Шефът на съдиите в Англия Хауърд Уеб призна грешката на ВАР при гола на Ерлинг Холанд, с който Манчестър Сити спечели градското дерби с Юнайтед. Страничният рефер маркира засада на норвежеца, но след намесата на ВАР попадението бе признато, въпреки че Енцо Фернандес бе в нередовна позиция и направи съвсем преднамерен опит да засече топката, с което повлия на Лисандро Мартинес и Сене Ламенс. Уеб изрази разочарованието си от това решение и обясни, че видеоасистентите са се фокусирали само върху позицията на Холанд и изобщо не са обърнали внимание на ролята на Фернандес, за когото проверката се състоеше само в това дали той докосва топката преди Холанд.

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

"Решението на терена не беше срещу Фернандес, а срещу Холанд. Когато ВАР започва проверката, се вижда, че Холанд всъщност е в редовна позиция с три сантиметра. ВАР се фокусира изцяло върху Холанд. Установява, че той е в редовна позиция, но когато преглежда цялата фаза на владеене на топката при атаката (APP), не преценява напълно влиянието на Фернандес. Реферът на ВАР изпада в състояние на „тунелно зрение“, но останалата част от екипа трябваше да го изведе от това състояние – нещо, което за съжаление не се случи в този случай. Този гол трябваше да бъде отменен.

Бях наистина разочарован от този развой на събитията – всички бяхме. Най-вече самите съдии. Те приемат работата си присърце и сега страдат, след като не се справиха на ниво в тази ситуация. Те няма да ръководят мачове до края на паузата за международни срещи.

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Свързахме се с Манчестър Юнайтед и признахме грешката – както правим винаги, когато се случват подобни неща, макар и те да не са чести. Искаме да бъдем прозрачни и открити.

Пуснахме аудиозаписа и видеоматериала на клуба, за да ги запознаем със случилото се. Ще анализираме ситуацията, за да разберем кои елементи от работния процес са се провалили и са довели до това, че не се стигна до правилното решение.

В тази ситуация, докато топката пресича терена, виждаме как Фернандес се хвърля към нея и се приближава плътно до нея. Това влияе на Мартинес, който не може да излезе и да изчисти топката. Вероятно влияе и на Ламенс, който не може да се хвърли така, както би го направил иначе, или пък се подготвя за евентуален сблъсък с Фернандес. Действията му в положение на засада оказват влияние върху защитата по няколко начина.“

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