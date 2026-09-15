Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 4112
  • 4

Реферите, отговарящи за системата за видеоповторения (ВАР) по време на дербито на Манчестър в неделя, бяха наказани да не ръководят мачове поне в следващия кръг на първенството, както и в бъдещи срещи на „червените дяволи“. Органът, отговорен за съдийството в Премиър лийг, се извини, признавайки за „грешка в преценката“ след зачитането на победния гол на Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед, отбелязан от Ерлинг Холанд (0:1).

Мат Донахю и неговият асистент Блейк Антробус, които отговаряха за ВАР, са отстранени „поне до международната пауза“, тоест за двубоите от петия кръг идния уикенд. Те може да бъдат наказани допълнително и след паузата. Освен това съдийският тандем няма да бъде на срещи на Манчестър Юнайтед за дълъг период от време”, добавя “Дъ Атлетик”.

От Премиър лийг се опитват да потушат напрежението около дербито на Манчестър. В неделя следобед Манчестър Сити спечели с 1:0 на терена на Манчестър Юнайтед в сблъсък, белязан от съдийска грешка с огромни последици: единственият гол в мача, дело на Ерлинг Холанд в 60-ата минута, не трябваше да бъде зачетен заради засада. След намесата на ВАР обаче, главният съдия Майкъл Оливър промени първоначалното си решение (засада) и зачете гола на норвежкия нападател, въпреки засадата на Енцо Фернандес при развитието на атаката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

  • 15 сеп 2026 | 08:00
  • 2132
  • 0
Ливърпул е фаворит срещу немощния Тотнъм

Ливърпул е фаворит срещу немощния Тотнъм

  • 15 сеп 2026 | 07:30
  • 2215
  • 1
Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

  • 15 сеп 2026 | 07:00
  • 2546
  • 1
Бивш португалски национал ще играе в Арис

Бивш португалски национал ще играе в Арис

  • 15 сеп 2026 | 06:33
  • 954
  • 0
Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

  • 15 сеп 2026 | 06:04
  • 2672
  • 0
Отборът на Илиан Илиев затъва все повече

Отборът на Илиан Илиев затъва все повече

  • 15 сеп 2026 | 04:49
  • 8700
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 2126
  • 3
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 22403
  • 20
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 2286
  • 1
Очаквайте на живо: "Гостът на Sportal.bg" с Орлин Атанасов

Очаквайте на живо: "Гостът на Sportal.bg" с Орлин Атанасов

  • 15 сеп 2026 | 09:30
  • 570
  • 1
България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

  • 14 сеп 2026 | 21:03
  • 78736
  • 98