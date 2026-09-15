Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Реферите, отговарящи за системата за видеоповторения (ВАР) по време на дербито на Манчестър в неделя, бяха наказани да не ръководят мачове поне в следващия кръг на първенството, както и в бъдещи срещи на „червените дяволи“. Органът, отговорен за съдийството в Премиър лийг, се извини, признавайки за „грешка в преценката“ след зачитането на победния гол на Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед, отбелязан от Ерлинг Холанд (0:1).

Мат Донахю и неговият асистент Блейк Антробус, които отговаряха за ВАР, са отстранени „поне до международната пауза“, тоест за двубоите от петия кръг идния уикенд. Те може да бъдат наказани допълнително и след паузата. Освен това съдийският тандем няма да бъде на срещи на Манчестър Юнайтед за дълъг период от време”, добавя “Дъ Атлетик”.

От Премиър лийг се опитват да потушат напрежението около дербито на Манчестър. В неделя следобед Манчестър Сити спечели с 1:0 на терена на Манчестър Юнайтед в сблъсък, белязан от съдийска грешка с огромни последици: единственият гол в мача, дело на Ерлинг Холанд в 60-ата минута, не трябваше да бъде зачетен заради засада. След намесата на ВАР обаче, главният съдия Майкъл Оливър промени първоначалното си решение (засада) и зачете гола на норвежкия нападател, въпреки засадата на Енцо Фернандес при развитието на атаката.

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