Манчестър Сити с впечатляващо постижение на “Олд Трафорд”

Манчестър Сити стана първият отбор, който постига 10 победи на “Олд Трафорд” в Премиър лийг. Това се случи, след като вчера “гражданите” успяха да измъкнат успеха с човек по-малко срещу Манчестър Юнайтед, макар че съдийската комисия в Англия вече призна, че победното попадение на Ерлинг Холанд не е трябвало да бъде зачетено. Това обаче няма да промени резултатa и така Сити запази стопроцентовия си актив в Премиър лийг.

Следващият отбор с най-много победи във Висшата лига в Театъра на мечтите е другият голям исторически съперник на Манчестър Юнайтед - Ливърпул. До момента мърсисайдци имат осем успеха на този стадион. Следващата визита на отбора на Андони Ираола на “Олд Трафорд” е през януари.

Арсенал и Челси до момента имат по шест победи в Премиър лийг на “Олд Трафорд”. И двата лондонски тима ще гостуват на Юнайтед през втората половина от настоящия сезон.

10 - Manchester City are the first visiting team to win 10 times at Old Trafford in the Premier League.



10 - Manchester City

8 - Liverpool

6 - Arsenal, Chelsea



Dreamers. pic.twitter.com/O8aPGSrpRm — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2026

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