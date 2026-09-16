Мареска за гола на Холанд: Нелепо е да се говори само за това, още чакаме извинението за дербито преди три години

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Норич в Карабао Къп. Разбира се, централна тема бе отминалото дерби с Ман Юнайтед и голът на Ерлинг Холанд, за който съдийската комисия в Англия призна, че е нередовен.
Хауърд Уеб се опита да обясни как се е стигнало до грешката на ВАР при гола на Холанд в дербито на Манчестър
“Преди три години загубихме дербито на „Олд Трафорд“ с гол, който трябваше да бъде отменен. Никой не се извини. Все още чакаме извинението. Понякога нещата се развиват в твоя полза, а понякога – срещу теб. Такъв е футболът...
Да се говори за един-единствен момент след този мач, в който играхме 70–75 минути с 10 играчи, е доста нелепо. Смятам, че представянето беше невероятно и съм доволен. Утре вечер ни предстои друго състезание, но амбицията ни е същата. Няма ВАР, но не планираме мача по различен начин”, каза италианецът.
Мареска визира мача от 2023 г., когато Манчестър Юнайтед победи “гражданите” с 2:1, a Бруно Фернандеш отбеляза гол, с който изравни резултата. Той бе признат, въпреки че Маркъс Рашфорд се намираше в засада и според играчите на Сити е влияел на играта.
“Не е лесно за ВАР и за хората пред екрана. Да вземат решение за 10, 20 секунди не е лесно за тях. Понякога правят грешки. Аз правя грешки, играчите правят грешки. Това е част от работата ни. За тях също е сложно“, допълни италианецът.
Мареска бе запитан и за състоянието на Фил Фоудън, който бе изгонен в дербито на Манчестър: “По време на полувремето той беше разстроен и тъжен, защото знаеше, че нещо не е наред. След мача се почувства малко по-облекчен и щастлив. Вчера се представи много добре. Той знае, че реакцията му вероятно не е била подходяща, но всичко вече е минало и продължаваме напред. Това е голям удар. Той се представяше добре при нас. Започна доста добре [преди червения си картон]. Сега няма да играе утре, нито срещу Съндърланд и Ливърпул. След това ще се върне отново.“
За срещата с Норич мениджърът на Ман Сити каза: “Още едно състезание. Трябва да участваме във всички турнири. Ще дадем всичко от себе си и ще видим на кое място ще се класираме. Всички тези мачове са трудни, всеки е различен. Трябва да си свършим работата както трябва и нямам никакво съмнение, че това ще бъде труден мач по много причини.
Жереми Доку е доста близо до завръщане, щастливи сме, той е много близо. Със сигурност ще направим някои промени, но не знам колко много. По различни причини. Тези, които ще играят, съм сигурен, че ще участват във важни мачове – в Премиър лийг или в Шампионската лига. Сега е началото на сезона и няма контузени или наказани играчи. През ноември, декември, януари и февруари, при толкова много мачове, ще ни е нужна почивка. За играчите, които ще излязат на терена утре, това е възможност да стават все по-добри. В даден момент ще имаме нужда от тях.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago