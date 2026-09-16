Мареска за гола на Холанд: Нелепо е да се говори само за това, още чакаме извинението за дербито преди три години

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Норич в Карабао Къп. Разбира се, централна тема бе отминалото дерби с Ман Юнайтед и голът на Ерлинг Холанд, за който съдийската комисия в Англия призна, че е нередовен.

Хауърд Уеб се опита да обясни как се е стигнало до грешката на ВАР при гола на Холанд в дербито на Манчестър

“Преди три години загубихме дербито на „Олд Трафорд“ с гол, който трябваше да бъде отменен. Никой не се извини. Все още чакаме извинението. Понякога нещата се развиват в твоя полза, а понякога – срещу теб. Такъв е футболът...

Enzo Maresca: "Three years ago, when I was here exactly the same thing happened against Man United. We lost the derby there and the goal was not a regular one and, to be honest, no one apologised. We are still waiting for the apology." 👀



Maresca reacts to Howard Webb's comments… pic.twitter.com/1FnOUNkq0Z — Hayters TV (@HaytersTV) September 16, 2026

Да се говори за един-единствен момент след този мач, в който играхме 70–75 минути с 10 играчи, е доста нелепо. Смятам, че представянето беше невероятно и съм доволен. Утре вечер ни предстои друго състезание, но амбицията ни е същата. Няма ВАР, но не планираме мача по различен начин”, каза италианецът.

Мареска визира мача от 2023 г., когато Манчестър Юнайтед победи “гражданите” с 2:1, a Бруно Фернандеш отбеляза гол, с който изравни резултата. Той бе признат, въпреки че Маркъс Рашфорд се намираше в засада и според играчите на Сити е влияел на играта.

🏆🇮🇹 Enzo Maresca on the Carabao Cup:



“It’s another competition. We have to compete in every competition, so we’ll try to do our best…” pic.twitter.com/kEvNNeY8Yn — Sky Blues (@SkyBluesXtra) September 16, 2026

“Не е лесно за ВАР и за хората пред екрана. Да вземат решение за 10, 20 секунди не е лесно за тях. Понякога правят грешки. Аз правя грешки, играчите правят грешки. Това е част от работата ни. За тях също е сложно“, допълни италианецът.

Мареска бе запитан и за състоянието на Фил Фоудън, който бе изгонен в дербито на Манчестър: “По време на полувремето той беше разстроен и тъжен, защото знаеше, че нещо не е наред. След мача се почувства малко по-облекчен и щастлив. Вчера се представи много добре. Той знае, че реакцията му вероятно не е била подходяща, но всичко вече е минало и продължаваме напред. Това е голям удар. Той се представяше добре при нас. Започна доста добре [преди червения си картон]. Сега няма да играе утре, нито срещу Съндърланд и Ливърпул. След това ще се върне отново.“

Enzo 💬 (On rotation of players) For sure, we are going to make some changes. I don't know how many but for different reasons. I’m sure at some stage they will play important games later in the season in the Premier League and Champions League.



With the amount of games and… pic.twitter.com/MlD6B7NV4z — Manchester City (@ManCity) September 16, 2026

За срещата с Норич мениджърът на Ман Сити каза: “Още едно състезание. Трябва да участваме във всички турнири. Ще дадем всичко от себе си и ще видим на кое място ще се класираме. Всички тези мачове са трудни, всеки е различен. Трябва да си свършим работата както трябва и нямам никакво съмнение, че това ще бъде труден мач по много причини.

Жереми Доку е доста близо до завръщане, щастливи сме, той е много близо. Със сигурност ще направим някои промени, но не знам колко много. По различни причини. Тези, които ще играят, съм сигурен, че ще участват във важни мачове – в Премиър лийг или в Шампионската лига. Сега е началото на сезона и няма контузени или наказани играчи. През ноември, декември, януари и февруари, при толкова много мачове, ще ни е нужна почивка. За играчите, които ще излязат на терена утре, това е възможност да стават все по-добри. В даден момент ще имаме нужда от тях.“

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Снимки: Imago