Мареска: Мачът срещу Съндърланд ще бъде най-трудният ни тест от началото на сезона

Домакинството на Манчестър Сити на Съндърланд в неделя ще бъде най-трудният тест за “гражданите” от началото на настоящия сезон, смята Енцо Мареска. “Небесносините” са с пълен актив след четири изиграни мача, като в последния кръг надделяха над градския си съперник Манчестър Юнайтед на “Олд Трафорд”, въпреки че дълго време бяха с човек по-малко. Съндърланд бе сензацията на Премиър лийг през миналия сезон, но през настоящата кампания имат само една победа в първенството и едва четири точки. В миналия кръг “черните котки” изиграха силен мач с шампиона Арсенал, но загубиха с 0:2.

“В последните два дни изгледах три или четири техни мача. Знам колко са силни и имам чувството, че в неделя ще имаме нужда от топ представяне, за да ги победим.

Гледах мача срещу Арсенал на живо, а след това го изгледах отново през последните два дни. Когато наблюдаваш играта им, разбираш колко са силни. Лично аз смятам, че не заслужаваха да загубят този двубой.

Пак казвам - те са много силен отбор, отлично подготвен от своя мениджър. Освен това вече имат време, прекарано заедно, така че се вижда ясно какво се стремят да правят – както когато владеят топката, така и когато са без нея. Усещането ми, след като ги наблюдавах, е, че в неделя ни предстои най-трудният мач от началото на сезона.

Винаги е хубаво и специално да играем пред нашите фенове; много по-добре е тук, отколкото като гости. Важно е, защото евентуална победа би означавала пореден успех. Но както казах, имам усещането, че мачът със Съндърланд ще бъде най-тежкият от началото на сезона”, заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Мениджърът добави, че се надява Жереми Доку също да бъде на разположение за срещата, като уточни: „Вероятно ще може да играе срещу Съндърланд.“

Enzo 💬 (On facing Sunderland) I have the feeling that Sunderland game will be the toughest game since we started the season.



I watched them already in the last two days, three or four games. I know them already. I know how strong they are, and I have the feeling that on Sunday… pic.twitter.com/Q1k1PuqybW — Manchester City (@ManCity) September 18, 2026

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