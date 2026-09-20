ПСЖ е изявен фаворит в "Льо Класик"

В среща от 5-ия кръг на френската Лига 1 Марсилия приема Пари Сен Жермен на стадион "Велодром". Поредното издание на голямото дерби ще стартира в 21:45 часа.

След първите четири изиграни мача Пари Сен Жермен заема 7-о място в подреждането с актив от 5 точки (1 победа, 2 равенства и 1 загуба) и голова разлика 6:6. Марсилия се намира на 13-та позиция с 3 точки след 1 победа и 3 поражения, при баланс от 6 отбелязани и 6 допуснати попадения.

Домакините от Марсилия се намират в тежка серия, като са регистрирали четири последователни загуби във всички турнири. Негативната серия включва поражения от Монако (0:2), Париж ФК (2:3) и Рен (0:1) в първенството, а през седмицата съставът на Бруно Женесио беше разгромен в Лига Европа с 1:4 от Бешикташ.

Пари Сен Жермен влиза в сблъсъка след победа с 1:0 като гост на Брест в миналия кръг от Лига 1 и впечатляващ успех с 6:1 над Слован (Братислава) в Шампионска лига. Преди това парижани бяха отстъпили на Монако с 1:2 и завършиха наравно 2:2 срещу Лил и Рен.

В последните 5 официални мача между двата тима предимството е на страната на Пари Сен Жермен. В последния им двубой през февруари 2026 г. столичани спечелиха с категоричното 5:0. Преди това, за Суперкупата на Франция през януари 2026 г., ПСЖ отново надделя след 2:2 в редовното време и 4:1 при дузпите (краен резултат 6:3).



Марсилия записа успех с 1:0 в домакинството си през септември 2025 г., но загуби предходните срещи през 2025 и 2024 г. съответно с 1:3 и 0:3.

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