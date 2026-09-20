Лондонски тест пред Манчестър Юнайтед

Днес в 18:30 часа Фулъм приема Манчестър Юнайтед в среща от 5-ия кръг на английската Премиър лийг. Сблъсъкът на стадион "Крейвън Котидж" противопоставя два отбора, които се нуждаят от задължителни точки за подобряване на позициите си в таблицата.

Съперниците съвсем не са в най-добрата си форма. Фулъм още няма победа в шампионата, а "червените дяволи" разочароваха феновете си с две поредни поражения на своя "Олд Трафорд".

Домакините от Фулъм се намират в зоната на изпадащите с актив от едва 1 точка след първите си четири мача в първенството (0 победи, 1 равенство и 3 загуби при голова разлика 4:7). Въпреки това, лондончани показаха прогрес в турнира за Карабао Къп, където постигнаха успех с 3:2 срещу Уест Хам на 15, а преди това завършиха 0:0 срещу Ливърпул в първенството.

Манчестър Юнайтед заема 13-та позиция в класирането с 4 точки (1 победа, 1 равенство и 2 загуби, голова разлика 7:7). Съставът на Майкъл Карик в двубоя след две последователни поражения – 0:1 у дома от Манчестър Сити в Премиър лийг и 2:3 от Брайтън в Карабао Къп, след като "червените дяволи" имаха аванс от 2:0.

Историята от последните срещи между двата отбора показва оспорвани сблъсъци. През февруари 2026 г. Манчестър Юнайтед надделя с 3:2 у дома, а преди това през август 2025 г. двата тима завършиха 1:1 в Лондон. В турнира за ФА Къп през март 2025 г. редовното време отново завърши 1:1, преди Фулъм да се наложи след дузпи.



В предишните визити на "Крейвън Котидж" за първенство през януари 2025 г. и август 2024 г. "червените дяволи" постигнаха победи съответно с 1:0 и 2:1.

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Снимки: Gettyimages