Английските отбори са перфектни след първия кръг в ШЛ и ЛЕ

След фурора в първия кръг на Шампионската лига, английските отбори показаха класата си и в откриващите двубои в Лига Европа. Така всичките осем представители на Премиър лийг в двата турнира стартираха с победи.

В ШЛ бяха постигнати пет успеха, като три от тях бяха със сухи мрежи. Най-убедителен беше този на Манчестър Юнайтед с 4:0 над азербайджанския дебютант Сабах, а Ливърпул също спечели на свой терен след обрат за 2:1 срещу испанския Атлетико Мадрид. Останалите три победи бяха при гостувания: Арсенал надви италианския Наполи с 1:0, Манчестър Сити се справи с португалския Порто с 2:0, а Астън Вила надделя с 3:2 над белгийския Брюж. Въпреки че Съндърланд, Кристъл Палас и Борнемут дебютираха в ЛЕ, те също спечелиха своите мачове: “черните котки” възтържествуваха с 1:0 като домакини на нидерландския АЗ Алкмаар, “орлите” разбиха с 4:0 гостуващия полски тим Лех (Познан), а Борнемут се наложи над испанския Реал Сосиедад с 2:1 като гост.

Every Premier League side won their opening game in the Champions League and Europa League 🤝 pic.twitter.com/L783clLUKA — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2026

Така, ако Брайтън оправдае очакванията и спечели домакинството си на литовския Кауно Жалгирис в Лигата на конференциите на 15 октомври, всичките девет английски отбора ще са записали победи в първия кръг на евротурнирите.

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