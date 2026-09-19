Севиля 1:0 Барселона, гол на Фофана

Отборите на Севиля и Барселона играят при резултат 1:0 в среща от 7-ия кръг на Ла Лига. Юсуф Фофана откри резултата в 19-ата минута.

Домакините залагат на Роби Юр като изнесен нападател и Хулио Диас, Гиорги Кочорашвили и Мигел Сиера, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни халфове са Юсуф Фофана и Люсиен Агуме.

Ханзи Флик пък е избрал Ламин Ямал, Антъни Гордън и Рафиня да са триото в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Родри, Педри и Фермин Лопес.

Барсолана можеше да открие резултата с първата си по-добра ситуация в мача. В 8-ата минута Ламин Ямал отправи далечен удар, който след намеса на вратаря се отби от лявата греда.

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