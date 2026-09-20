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Милан има идеален шанс да се върне към победите

  • 20 сеп 2026 | 07:00
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Милан има идеален шанс да се върне към победите

Милан се изправя срещу Лече в двубой от 5-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата е насрочена за 21:45 ч. на стадион "Джузепе Меаца". Домакините ще търсят задължителен триумф пред своите привърженици, за да прекъснат серията си от негативни резултати в последните седмици.

След първите си четири мача за сезона Милан се намира на 6-о място в подреждането с актив от 8 точки (2 победи, 2 равенства и голова разлика 7:4). От своя страна Лече заема 12-та позиция с 6 точки след 2 победи и 2 загуби при голова разлика 5:7.

Формата на "росонерите" през последните седмици е колеблива. В миналия кръг от Серия "А" тимът на Рубен АМорим завърши наравно 2:2 при гостуването си на Лацио, а преди това подели точките и с Ювентус (1:1). На европейската сцена обаче отборът претърпя поражение с 0:2 от Бенфика в Лига Европа. Преди тези три мача без победа Милан надделя над Венеция (2:0) и Торино (2:1).

Гостите от Лече влизат в двубоя след драматичен успех с 3:2 над Монца у дома. Преди това тимът записа две поредни поражения в първенството - 0:1 от Каляри и 0:4 от Рома, а в края на август спечели срещу Венеция с 2:0 като гост.

Историята от последните сблъсъци между двата отбора показва сериозно превъзходство за гранда от Милано. В последните си 5 двубоя срещу този съперник Милан е записал 4 победи и 1 загуба.

В най-скорошния си мач през януари 2026 г. Милан надделя с 1:0 у дома, а през септември 2025 г. спечели с 3:0 в турнира за Купа на Италия.

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Снимки: Gettyimages

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