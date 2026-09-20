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  3. Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои

Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои

  • 20 сеп 2026 | 10:36
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Със сигурност всички сме разочаровани от болезнената загуба, която волейболните национали допуснаха от Германия във вчерашния осминафинал на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

В изпълнената до краен предел „Арена София“ воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор поведе с 2:0, но допусна обрат и загуби с 2:3. Така световните вицешампиони се сбогуваха с надпреварата и всички те бяха със сълзи на очите си в миговете след мача, когато бяха утешавани от легендата на българския спорт Христо Стоичков.

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026
Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Не трябва да забравяме обаче, че този състав все още е много млад и най-силните му години тепърва предстоят. Да, очакванията след сребърния медал във Филипините преди година бяха огромни, което прави снощното разочарование още по-голямо.

Кой какво каза след болезнената загуба от Германия
Кой какво каза след болезнената загуба от Германия

Със сигурност то ще послужи като допълнителен мотиватор за „лъвовете“, които ще се върнат още по-силни на терена следващото лято. Тогава им предстои ново участие в Лигата на нациите, както и Световното първенство в Полша, а тези две състезания ще бъдат с ключова важност за постигането на голямата цел, а именно участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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Снимки: Startphoto

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