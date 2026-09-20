Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои

Със сигурност всички сме разочаровани от болезнената загуба, която волейболните национали допуснаха от Германия във вчерашния осминафинал на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

В изпълнената до краен предел „Арена София“ воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор поведе с 2:0, но допусна обрат и загуби с 2:3. Така световните вицешампиони се сбогуваха с надпреварата и всички те бяха със сълзи на очите си в миговете след мача, когато бяха утешавани от легендата на българския спорт Христо Стоичков.

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Не трябва да забравяме обаче, че този състав все още е много млад и най-силните му години тепърва предстоят. Да, очакванията след сребърния медал във Филипините преди година бяха огромни, което прави снощното разочарование още по-голямо.

Кой какво каза след болезнената загуба от Германия

Със сигурност то ще послужи като допълнителен мотиватор за „лъвовете“, които ще се върнат още по-силни на терена следващото лято. Тогава им предстои ново участие в Лигата на нациите, както и Световното първенство в Полша, а тези две състезания ще бъдат с ключова важност за постигането на голямата цел, а именно участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto