Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Героят за Ман Сити: Да направиш такъв дебют е невероятно

Героят за Ман Сити: Да направиш такъв дебют е невероятно

  • 18 сеп 2026 | 10:33
  • 804
  • 0
Героят за Ман Сити: Да направиш такъв дебют е невероятно

Два гола и отличието за Играч на мача при победата на Манчестър Сити с 5:0 над Норич в турнира за Карабао къп са повече, отколкото 17-годишният Флойд Самба е можел да си пожелае за дебюта си. Мениджърът на Сити Енцо Мареска включи английския полузащитник в първия отбор, след като той се отличи с изявите си при юношите до 18 години през миналия сезон, като му гласува доверие на непривичната за него позиция на централен нападател в срещата на стадион „Етихад“.

Ман Сити разби Норич с резервите, двама дебютанти блестят
Ман Сити разби Норич с резервите, двама дебютанти блестят

Самба обаче се възползва максимално от шанса си, откривайки резултата с прецизен удар с глава в 28-ата минута. В началото на второто полувреме той отбеляза второто си попадение в двубой с фалцов удар от около 18 метра.

„Да направя такъв дебют е невероятно. Самият аз не мога да повярвам, но това е само началото - пред мен има голяма кариера“, коментира Флойд Самба пред BBC.

Мареска след шестата поредна победа: Доволен съм, но не гледам назад
Мареска след шестата поредна победа: Доволен съм, но не гледам назад

Тийнейджърът добави, че утвърдените играчи от първия отбор на Манчестър Сити са му дали ценни съвети.

„Говорих с всички тях, държаха се чудесно... Даваха ми съвети от рода на „Покажи своята игра“ и „Бъди себе си“. Тези думи ми вдъхнаха увереност и ми помогнаха да отбележа двата гола днес“, каза още Самба.

В четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата следващия месец настоящият носител на трофея Сити ще бъде приеме тима на Брайтън.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Селекционерът на Австралия не повика опитен вратар за контролите с Бразилия

Селекционерът на Австралия не повика опитен вратар за контролите с Бразилия

  • 18 сеп 2026 | 09:40
  • 315
  • 0
Байерн атакува върха в Бундеслигата

Байерн атакува върха в Бундеслигата

  • 18 сеп 2026 | 07:15
  • 2498
  • 0
Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

Челси ще се опита да избегне трета поредна грешна стъпка

  • 18 сеп 2026 | 07:00
  • 3718
  • 0
Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

Пиер Саж: Видях много хубави неща, но има и какво да подобряваме

  • 18 сеп 2026 | 06:35
  • 2491
  • 0
Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп

Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп

  • 18 сеп 2026 | 06:14
  • 5080
  • 5
Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

Себастиан Хьонес: Ундав скоро ще се върне на познатото си ниво

  • 18 сеп 2026 | 05:56
  • 1935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 9450
  • 14
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 2810
  • 0
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 175200
  • 883
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 4511
  • 3
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3409
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 3059
  • 1