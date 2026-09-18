Героят за Ман Сити: Да направиш такъв дебют е невероятно

Два гола и отличието за Играч на мача при победата на Манчестър Сити с 5:0 над Норич в турнира за Карабао къп са повече, отколкото 17-годишният Флойд Самба е можел да си пожелае за дебюта си. Мениджърът на Сити Енцо Мареска включи английския полузащитник в първия отбор, след като той се отличи с изявите си при юношите до 18 години през миналия сезон, като му гласува доверие на непривичната за него позиция на централен нападател в срещата на стадион „Етихад“.

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Самба обаче се възползва максимално от шанса си, откривайки резултата с прецизен удар с глава в 28-ата минута. В началото на второто полувреме той отбеляза второто си попадение в двубой с фалцов удар от около 18 метра.

„Да направя такъв дебют е невероятно. Самият аз не мога да повярвам, но това е само началото - пред мен има голяма кариера“, коментира Флойд Самба пред BBC.

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Тийнейджърът добави, че утвърдените играчи от първия отбор на Манчестър Сити са му дали ценни съвети.

„Говорих с всички тях, държаха се чудесно... Даваха ми съвети от рода на „Покажи своята игра“ и „Бъди себе си“. Тези думи ми вдъхнаха увереност и ми помогнаха да отбележа двата гола днес“, каза още Самба.

В четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата следващия месец настоящият носител на трофея Сити ще бъде приеме тима на Брайтън.

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Снимки: Gettyimages