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Ювентус ще се опита да пренесе настроението от европейската победа и в Серия "А"

  • 20 сеп 2026 | 06:45
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Ювентус ще се опита да пренесе настроението от европейската победа и в Серия "А"

Ювентус приема Аталанта на своя "Алианц Стейдиъм" в мач от 5-ия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е тази вечер от 19:00 часа. Атмосферата в Торино обещава да бъде напрегната, тъй като и двата тима имат какво да доказват в началото на новия шампионат след няколко колебливи изяви.

Преди този кръг домакините от Ювентус заемат 8-о място в подреждането с актив от 7 точки след 4 изиграни мача (2 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 6:4. Аталанта се намира на 11-та позиция с 6 точки от 4 срещи (2 победи и 2 загуби) с голова разлика 5:5. И двата състава се стремят към по-предни позиции, изоставайки от лидерите Рома и Интер, които са с пълен актив от 12 точки.

Ювентус влиза в двубоя след впечатляващ успех с 5:0 срещу НЕК Неймеген в Лига Европа. Преди това обаче "старата госпожа" претърпя поражение с 2:3 от Сасуоло в Серия "А" и завърши наравно 1:1 с Милан. Първите два кръга от първенството донесоха победи за торинци – 2:0 срещу Парма и 1:0 като гост на Фрозиноне.

Аталанта от своя страна преминава през труден период в първенството. Бергамаските са в серия от две поредни загуби в Серия "А" – 1:2 от Рома и 1:2 от Каляри. Преди това те постигнаха победи над Сасуоло (2:1) и Болоня (1:0).

Ювентус ще търси да пренесе головата си мощ от европейските турнири в Серия "А", докато Аталанта ще разчита на бързи преходи, за да прекъсне негативната си серия от резултати.

Статистиката от последните пет сблъсъка между двата тима показва предимство за Ювентус, който е спечелил три от тях. В последния мач от Серия А на 11 април 2026 г. "бианконерите" се наложиха с 1:0 като гост. Бергамаските обаче постигнаха категоричен успех с 3:0 за Купата на Италия през февруари 2026 г., а преди това на 9 март 2025 г. спечелиха с 4:0 именно на "Алианц Стейдиъм".

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Снимки: Gettyimages

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