Мареска след шестата поредна победа: Доволен съм, но не гледам назад

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска коментира впечатляващата серия от шест поредни победи на своя отбор, последната от които бе разгромното 5:0 над Норич за "Карабао Къп".

„Много съм доволен от тези пет-шест мача, но цялото ни внимание е насочено към следващия. Не мисля за факта, че сме постигнали шест поредни победи, защото тези срещи вече са в миналото. Разбира се, доволен съм – предпочитам да печеля мачове, а не обратното, но сега сме се концентрирали изцяло върху предстоящия двубой“, заяви италианският специалист.

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Мареска подчерта, че предпочита да се фокусира върху настоящето, вместо да прави дългосрочни планове или да се връща към минали успехи.

„Много пъти съм казвал, че не гледам по-далеч от една седмица напред. В нашата работа много неща могат да се променят само за седмица. Когато започнахме сезона, не съм мислил къде ще бъдем след шест или седем мача. Първо мислех за Арсенал, след това за Борнемут и така нататък“, добави наставникът на „гражданите“.

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Снимки: Gettyimages