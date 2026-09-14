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  3. Мареска: Понякога да останеш с човек по-малко може да бъде от полза

Мареска: Понякога да останеш с човек по-малко може да бъде от полза

  • 14 сеп 2026 | 03:07
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска изрази огромна гордост от характера и тактическата зрялост на своя отбор след минималния успех с 1:0 в дербито на Манчестър. „Гражданите“ останаха с човек по-малко още в 23-тата минута заради червения картон на Фил Фоудън, но въпреки това измъкнаха трите точки благодарение на попадението на Ерлинг Холанд. Италианският специалист подчерта, че оставането в намален състав парадоксално е помогнало на тима му, тъй като е принудило състава да се затвори дълбоко и по този начин е лишил Юнайтед от най-силното им оръжие – контраатаките.

„Всички сме изключително щастливи. Да дойдеш на този стадион и да спечелиш по такъв начин, играейки почти цял мач с 10 души, е нещо невероятно. Гордея се с момчетата. Когато Фил Фоудън бе изгонен, ситуацията стана много сложна, но ние реагирахме перфектно. Понякога, когато останеш с човек по-малко, това ти помага да се затвориш по-добре. Юнайтед е отбор, който е смъртоносен, когато му оставиш пространства за контраатаки. С червения картон ние бяхме принудени да се приберем дълбоко в своята половина. Така те просто нямаха никакви празни зони, където да напреднат бързо, и това уби основното им оръжие“, заяви Мареска.

Той коментира и толкова обсъждания гол на Ерлинг Холанд, при който необяснимо не бе отсъдена засада на влияещия на ситуацията Енцо Фернандес.

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„Ерлинг Холанд направи това, което знае най-добре – беше на точното място и реализира решителния гол. Знам, че от Юнайтед имат претенции за ситуацията с Енцо Фернандес, но за мен решението на съдиите и ВАР е правилно. В самия край на мача пък Джанлуиджи Донарума направи феноменално спасяване, което ни подсигури трите точки. Точно затова той е един от най-добрите вратари в света – в най-напрегнатия момент запази пълно хладнокръвие и ни спаси“, допълни италианецът.

„Тази победа е изключително важна за нашите привърженици. Дербито на Манчестър винаги носи огромен заряд, но когато го спечелиш с човек по-малко на чужд терен, усещането е още по-сладко. Показахме, че сме истински колектив, който знае как да страда и как да печели големи битки. Сега трябва да се възстановим бързо, защото сезонът е в разгара си и ни предстоят още много тежки изпитания", завърши Мареска.

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Снимки: Gettyimages

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