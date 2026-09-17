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  3. Рафиня: Играчите винаги искат повече, това е манталитет

Рафиня: Играчите винаги искат повече, това е манталитет

  • 17 сеп 2026 | 14:45
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Крилото на Барселона Рафиня коментира домакинската победа със 7:2 над Расинг Сантандер в шестия кръг на испанското първенство. Каталунците си осигуриха седми пореден успех в седем мача във всички турнири – най-добрият старт на сезона в историята на клуба.

„Играчите имат глад винаги да искат повече. Това е манталитет – винаги се опитват да вкарват повече голове и да създават повече положения за гол. Винаги е важно да помним, че трябва да се подобрим в определени области. Никога няма да кажа, че съм достигнал своя връх, защото винаги се опитвам да се подобря колкото мога повече. Определено има нещо друго, което мога да донеса на отбора, освен това, което давам сега“, каза 29-годишният бразилец.

Барселона показа, че в момента няма граници
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона е с голова разлика 33:7 във всички състезания досега, като Рафиня е отговорен за една трета от тези голове. Бразилският нападател отбеляза хеттрик срещу Расинг. От 11-те му гола, девет са в испанското първенство, където води при голмайсторите.

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Снимки: Gettyimages

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