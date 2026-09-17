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ЛЕВСКИ СТАРТИРА НОВАТА СИ ПРИКАЗКА В ЕВРОПА СРЕЩУ ЗАЛЦБУРГ -НА ЖИВО ПРЕДИ СБЛЪСЪКА СЪС ЗАЛЦБУРГ
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
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Станимир Стоилов подписа нов договор с Гьозтепе. Контрактът на българина е удължен до лятото на 2028 г. Новината беше съобщена от президента на турския клуб Расмус Анкерсен. В Измир са изключително доволни от работата, която българският специалист свърши в последните три години. Бившият наставник на Левски върна тима в Сюперлиг и го утвърди като един от най-силните в първенството на Турция.

Ново разочарование за Гьозтепе
Ново разочарование за Гьозтепе

"Решихме да продължим партньорството си с нашия старши треньор Станимир Стоилов до края на сезон 2027/2028, като активираме едностранната опция за удължаване на договора му. Знаем, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от това, към което се стремим и където искаме да бъдем. Въпреки това вярата ми в избрания от нас път не се е променила.Станимир Стоилов избра Гьозтепе в момент, когато много малко хора биха се изправили пред подобно предизвикателство.

Той повярва в нашия клуб, в нашия проект и в нашия град. През изминалите три сезона имахме незабравими моменти заедно. Той изигра много важна роля в прогреса, който постигнахме. Днес, докато преминаваме през труден период, е наш ред да покажем същата вяра в него. Поради тази причина решихме да активираме едностранната опция за удължаване на договора на нашия старши треньор Станимир Стоилов.Вярваме в него и ще преодолеем тази трудност заедно", написаха турците.

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