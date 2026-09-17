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Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
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Лудогорец не губи никакво време и веднага e започнал търсенето на заместник на Томас Райс, който застана начело на Трабзонспор. "Орлите" са се свързали с опитния треньор Джузепе Якини, съобщава авторитетният италиански журналист Джанлука Ди Марцио.

Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор
Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

До момента Якини е работил единствено в родината си - Венеция, Чезена, Виченца, Пиаченца, Киево, Бреша, Сампдория, Сиена, Палермо, Удинезе, Сасуоло, Емполи, Фиорентина, Парма и Бари. Последният му ангажимент е отпреди повече от две години. Тогава той води Бари за 10 мача в периода 6 февруари - 15 април 2024 г.

Любопитно е, че по време на престоя си в Палермо 62-годишният специалист работи заедно с Ивайло Чочев, който е основна част от състава на Лудогорец. От началото на сезона разградчани имат 7 победи и 2 равенства и изостават на две точки от лидера в класирането Левски.

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Снимки: Gettyimages

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