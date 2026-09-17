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Най-голямото дерби на Франция отново без гостуващи фенове

  • 17 сеп 2026 | 15:24
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Пътуването на привържениците на Пари Сен Жермен за дербито с Олимпик Марсилия от петия кръг на Лига 1 е забранено с декрет от вътрешния министър, публикуван в Държавен вестник в четвъртък, като целта е да се избегнат "сериозни инциденти на обществения ред", предаде АФП.

"От неделя в полунощ индивидуалното или колективно пътуване по всякакъв начин на всеки, който се определя като привърженик на Пари Сен Жермен или се държи като такъв, до региона Буш-дю-Рон", се казва в заповедта. 

Декретът идва няколко дни след този от 9 септември на делегирания полицейски префект на Буш-дю-Рон, който забрани на всеки привърженик на ПСЖ достъпа до стадион "Велодром", както и до центъра на Марсилия. 

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В декрета си вътрешният министър подчертава, че в последните домакински мачове привържениците на Марсилия "често имат агресивно поведение, което се изразява в сблъсъци между феновете, както и вандализъм към органите на реда." Той заявява още, че отношенията между привържениците на ПСЖ и Марсилия "са пропити от враждебност от много години", като в много случаи е имало сериозни инциденти. 

"Ще поискаме от адвоката ни да отвори спешна процедура, като сезира Държавния съвет и да оспори министерската забрана", реагираха от най-голямата организирана група привърженици на ПСЖ, които припомнят, че тази забрана е валидна от 11 години. "От 2015 година са се сменили шест префекта, като никога не е започван диалог с нас", отбелязват феновете на френския шампион. 

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Снимки: Gettyimages

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