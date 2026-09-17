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Трима основни играчи на Борусия Дортмунд отново са на линия, Ковач поддържал връзка с Клоп

  • 17 сеп 2026 | 15:19
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Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви, че защитниците Нико Шлотербек и Рами Бенсебаини са готови за игра, а Константинос Карецас също вече води пълноценен тренировъчен режим, преди съботното гостуване на Щутгарт в Бундеслигата.

„Ситуацията е добра. Рами и Нико са здрави и готови за игра. Карецас тренира на пълни обороти днес. Ако не възникнат непредвидени обстоятелства, утре той ще пътува с нас за Щутгарт“, коментира Ковач на пресконференция по-рано днес.

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Попитан за освиркванията по адрес на Валдемар Антон в Щутгарт, наставникът на Борусия Дортмунд отговори: „Валди показа, че това изобщо не му пречи. Той доказа това и в последния мач, когато спечелихме с 2:0 там. Не беше лесно. Дали е нормално това? Не мисля. В един момент трябва да се сложи край, това е личното ми мнение.“ 

„Не можем цял живот да правим едно и също. И не бива да забравяме какво е направил Валди за този клуб. Спомням си много добре каква роля изигра той, когато нещата там не вървяха добре, както и всичко, което успя да постигне. Трябва да имаме предвид това“, подчерта Нико Ковач по повод враждебното отношение на феновете на бившия отбор на Антон към него.

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Колкото до повиквателните за футболисти на Борусия Дортмунд от новия германски селекционер Юрген Клоп - Феликс Нмеча, Нико Шлотербек и Валдемар Антон, Ковач каза: „Поддържах връзка с Юрген. Знаех два-три дни предварително кой ще попадне в състава. Тримата, които са в групата, са много доволни.“

„Макси, разбира се, е малко унил и разочарован. Знам, че ще работи здраво, за да се докаже. Той е страхотен футболист“, добави треньорът на въпрос за Максимилиан Байер, който не попадна в първия състав, избран от Клоп начело на Германия.

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Снимки: Gettyimages

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