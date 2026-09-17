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  3. Гарет Бейл препоръча очакванията към Тотнъм да бъдат занижени

Гарет Бейл препоръча очакванията към Тотнъм да бъдат занижени

  • 17 сеп 2026 | 14:15
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Тотнъм започна трудно новия сезон под ръководството на Роберто Де Дзерби, като „шпорите“ все още нямат победа в първенството, а след четири кръга са без отбелязан гол. Лондончани загубиха от Брентфорд и Нюкасъл, записаха нулеви равенства с Нотингам Форест и Евертън, а във вторник отпаднаха и от „Карабао Къп“ след поражение с 1:3 от Ливърпул на „Анфийлд“. На този фон бившата звезда на клуба Гарет Бейл призова за търпение към новия състав и Де Дзерби.

"Шпорите" инвестираха сериозно в селекцията през лятото, но многото нови футболисти все още не са успели да се сработят напълно. В същото време проблемите в атака са особено видими, като тимът не успя да се разпише в нито един от първите си четири шампионатни мача. Въпреки това Де Дзерби продължава да получава подкрепа от Бейл, който смята, че на италианеца трябва да бъде дадено време да изгради отбора.

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Ливърпул елиминира Тотнъм след зрелищен сблъсък на "Анфийлд"

Бившата звезда на Реал Мадрид бе попитан дали Тотнъм може да се справи с трудния старт и дали тимът все още има шансове да се бори за европейските места. Бейл отговори: “Смятам, че всичко ще бъде наред. Тимът има много нови попълнения и отнема време да се напаснат. Мениджърът показа, че може да играе добър футбол и все още всички му вярват, така че съм сигурен, че ще получи нужното време. Очакванията трябва да бъдат занижени, след като два пъти подред завършихме 17-и. Да, нужно е подобрение и това е очевидно, но имат играчите, които да го постигнат. Да се надяваме, че ще стане скоро и ще се развие”, заяви бившият флангови играч.

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Легенда на Премиър лийг: В Тотнъм има толкова много проблеми

Думите на Бейл идват в момент, в който натискът върху Де Дзерби постепенно се увеличава заради липсата на резултати и особено заради проблемите пред противниковата врата. Самият треньор след поражението от Ливърпул заяви, че отборът трябва да стреля повече, да бъде по-прецизен и да завършва по-добре положенията си, но същевременно подчерта, че вярва в качествата на своите футболисти.

Тотнъм ще има възможност да сложи край на негативната серия още в събота, когато приема Астън Вила във Висшата лига. Бирмингамци също ще търсят първата си победа в шампионата, след като на 16 септември се наложиха с 3:1 над Ковънтри в „Карабао Къп“.

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Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол
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Снимки: Gettyimages

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