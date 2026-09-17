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Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2026 | 12:43
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Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира за Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Двубоят ще се проведе на 18 и 19 септември в зала „Роял Стейдж" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

Мачовете в петък ще започнат в 17:00 часа българско време, а в събота – от 13:00 часа.

Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод
Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:
Григор Димитров – №128 на сингъл
Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл
Пьотр Нестеров – №301 на сингъл
Илиян Радулов – №596 на сингъл
Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания в качеството си на резерва.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Проблеми за тенисистите в Дания
Проблеми за тенисистите в Дания

Дания е в състав:
Холгер Руне – №144 на сингъл
Елмер Мьолер – №174 на сингъл
Аугуст Холмгрен – №241 на сингъл
Карл Емил Овербек – №289 на сингъл
Йоханес Ингилдсен – №157 на двойки / №956 на сингъл
Капитан: Фредерик Нилсен

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

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