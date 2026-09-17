Интер потвърди контузията на Джон Стоунс

От Интер официално съобщиха, че Джон Стоунс е получил мускулно разтежение на флексорните мускули на лявото бедро. Според италианските медии травмата ще извади бившата звезда на Манчестър Сити от игра за близо месец.

Английският национал получи мускулната травма по време на победата на Интер с 5:3 над Удинезе в понеделник вечер. Това беше първият му мач като титуляр за „нерадзурите“.

„Джон Стоунс премина клинични и диагностични изследвания тази сутрин в института „Хуманитас“ в Роцано“, се казва в изявлението на Интер.

„Тестовете показаха мускулно разтежение на флексорните мускули на лявото му бедро. Състоянието му ще бъде преоценено през следващите дни.“

Според „Спорт Медиасет“ от Интер се надяват Стоунс да се завърне след паузата за националните отбори, когато „нерадзурите“ ще се изправят срещу Парма на „Сан Сиро“ на 10 октомври.

Италианските медии обаче не изключват възможността 32-годишният Стоунс да отсъства дори по-дълго.

Според „Тутомеркато“ английският централен защитник ще пропусне между три и четири седмици.

Както Стоунс, така и Хакан Чалханоолу ще пропуснат голямото дерби срещу Рома в събота. Турският национал дори не взе участие в мача с Удинезе по-рано тази седмица, след като получи мускулно разтежение на адуктора на дясното бедро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago