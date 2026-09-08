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Мбапе: Разбира се, че съм написал история в най-важното състезание

  • 8 сеп 2026 | 19:30
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Мбапе: Разбира се, че съм написал история в най-важното състезание

Килиан Мбапе вярва, че това може да е годината, в която ще спечели „Златната топка“ за първи път. Той е оптимист, след като спечели втората си поредна „Златна обувка“ на Световното първенство с 10 гола, най-много от 56 години насам. Той също така изпревари Лионел Меси за най-много попадения на Световните първенства за всички времена с 22. Имаше и 42 гола в 44 мача за Реал Мадрид, въпреки че клубът завърши миналия сезон без голям трофей.

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„Много хора говорят за мен и „Златната топка“. Разбира се, че съм написал история в най-важното състезание. Може би е добра година за това, но хората могат да гласуват според това, което мислят“, каза Мбапе на пресконференция. Наградата ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. „Златната топка“ при мъжете миналата година беше спечелена от Усман Дембеле, след като Пари Сен Жермен ликува с първата си титла от Шампионската лига. „Мисля, че когато играеш за Реал Мадрид, най-добрият клуб в света, хората автоматично те свързват с тази награда. Винаги си мисля, че съм най-добрият, но всеки има право на собствено мнение“, заяви още Мбапе.

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Други силни кандидати включват Хари Кейн – 61 гола в 51 мача за Байерн Мюнхен и Ламин Ямал, който спечели Световното първенство с Испания и Ла Лига с Барселона. „Не обичам да правя сравнения, защото правя много неща, които другите не правят. Ако се задълбочим в това, това се превръща в безкраен дебат, нали разбирате?“, завърши Мбапе. Най-доброто му представяне в гласуването беше третото през 2023 г. Той говори преди откриващия мач на Реал Мадрид от Шампионската лига срещу Интер Милано в Мадрид във вторник.

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Снимки: Gettyimages

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