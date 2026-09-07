Килиан Мбапе: Винаги се чувствам като №1 в света

След като преди дни претърпя първото си разочарование - загуба с 0:1 от Бетис, тимът на Реал Мадрид получава шанс да си върне настроението в любимата си Шампионска лига. Утре (вторник) рекордьорът по титли открива участието си с домакинство на Интер в мач от първия кръг на основната фаза. Голаджията Килиан Мбапе беше футболистът на “белите”, който излезе да говори пред медиите на официалната пресконференция. Ето какво сподели французинът:

Как сте?

Много съм щастлив, че отново ще играя в Шампионската лига. Винаги подхождаме към този турнир с мотивация и желание. Предстои ни много тежък двубой, но това е Шампионската лига и е удоволствие да участваш в нея.

Какво мислите за твърденията, че с Винисиус не можете да играете заедно?

Това е едно от милионите мнения за Реал Мадрид, най-големия клуб в света. Не мога да контролирам всичко, което се говори. Имаме една и съща цел – да печелим трофеи.

Как работите, за да разрешите този проблем?

Не съм човекът, който трябва да решава кои футболисти да бъдат изваждани от състава. Това е нещо, което се харесва на хората, както и на медиите, и е нормално, защото това продава. Не знам как мислите вие, но аз мисля за отбора и за това в какво можем да се подобрим. И за това да печелим трофеи.

Чувствате ли се длъжен на Реал Мадрид след два поредни сезона без трофей?

Мисля единствено за предстоящите мачове. Опитът ми показва, че сезонът е много дълъг и че всеки ден… ами, трябва да мислиш как да помогнеш на отбора. И дотук – поне засега.

Смятате ли, че заслужавате Златната топка?

Когато играеш за Реал Мадрид, който е най-добрият клуб в света, е нормално името ти да бъде свързвано с тези награди. Когато хората ме видят на улицата, говорят за това. Това е награда, която е много позитивна за всеки футболист. Това лято направих много в историята на най-важното състезание. Но има още много време. И хората са свободни да решат кой според тях е най-добрият футболист в света.

Трябва ли да се подобрите в защита?

Само аз и Винисиус ли? Разбира се, че трябва да се подобрим. Но това е напълно естествено. Мога да кажа, че вкарвам повече голове от футболистите на ПСЖ и че те трябва да вкарват повече голове. Но трябва да бъда разумен и да кажа, че трябва да се подобрявам, въпреки че правя неща, които другите не правят (имайки предвид футболистите на ПСЖ). Но това е безкраен дебат. Всички трябва да се подобряваме в този аспект. Също и когато разполагаме с топката.

Независимо дали ще спечелите Златната топка или не… Чувствате ли се най-добрият футболист в света?

Аз винаги се чувствам така, но това е нещо много лично. Всеки има свое мнение. Някои ще смятат, че е така, други – че не е. Това е дебат… Не е задължително всички да мислят като мен. Тази година може да е добра за спечелването на Златната топка, но гласуват журналистите и те ще изберат победителя.

Казва се, че Моуриньо се е завърнал, за да възстанови състезателния дух. Какво бихте откроили от него като треньор?

Много е трудно да отговоря на въпрос, който започва с „казва се“. Кой го казва? Той е човек, който знае как да печели и как да предава този дух на хората около себе си. И да мотивира целия клуб, своята група. И да печели мачовете.

Смятате ли, че атмосферата в съблекалнята трябва да се подобри?

Аз мисля, че винаги е имало добра атмосфера и че, разбира се, трябва да подобрим някои неща, например да вкарваме повече голове. Но сме добре и сме спокойни.

Моуриньо каза, че предпочита Мбапе с 40 гола и спечелени трофеи пред Мбапе с 60 гола, но без трофеи. Съгласен ли сте?

И с по-малко бих се съгласил. Дори с 30. Няма да кажа, че това е дебат между хора, които не играят футбол, но определено е абсурден. Ако вкарам 40 гола и се борим за титлата, Шампионската лига, Купата… трябва ли да спра да вкарвам, защото ако вкарам много… няма да спечелим ли? Разбира се, че искам да печеля трофеи, но не става дума за избор. Трябва да правиш и двете – да вкарваш голове и да печелиш трофеи.

Бихте ли казали, че загубата от Испания е била най-трудната за приемане във вашата кариера?

Беше трудно. Най-трудната… не знам. Защото съм губил финал на Световно първенство и финал на Шампионската лига. Но! Мисля, че това беше много хубав турнир за страната заради образа, който показахме. Не можем винаги да печелим Световното първенство, защото това не винаги е възможно. Но винаги имаме глад за успехи. Денят, в който вече го нямаш, е денят, в който си тръгваш.

Чувствате ли необходимост да бъдете по-голям лидер?

Имам два различни контекста – националния отбор и Реал Мадрид. Разбира се, че във всеки от тях трябва да направя крачка напред, но в националния отбор съм капитан, а тук не съм. Но аз искам да се подобрявам като футболист. И не само заради Франция или Реал Мадрид, а защото искам да имам по-добро усещане за случващото се във всеки момент от играта. Работил съм с много различни треньори и това много ми помогна да виждам как можем да се адаптираме към всяка ситуация. Защото винаги казвам, че в един мач има много различни мачове. Всичко това, цялото това управление на ситуациите, ти дава максимално много информация.

Струва ли ви се несправедливо, че се прави връзка между това, че ПСЖ започна да печели, след като вие си тръгнахте?

Ами, мисля, че това е един от многото анализи. В крайна сметка, да се говори за мен продава много и го приемам. Няма проблем. Но това е просто още един анализ.

Моуриньо: Защо не пребиха дузпата срещу Бетис? Искам да спечеля ШЛ с Реал, Киву винаги ще е един от моите хора

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google