Елче 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Отборите на Елче и Реал Мадрид играят при резултат 0:0 в мач от 6-ия кръг на Ла Лига.

Домакините излизат с Алиер Осорио, Херман Валера и Мартим Нето в атака. Рой Ревиво и Тете Моренте ще са двойката халф-бекове, а в средата на терена ще си партнират Марк Агуадо и Гонсало Вийяр.

Жозе Моуриньо пък залага на Ян Диоманде, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе в атака. В средата на терена стартират Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и Федерико Валверде.

ЕЛЧЕ: Дитуро, Валера, Буба, Редондо, Чуст, Ревиво, Моренте, Агуадо, Вияар, Нето, Осорио

РЕАЛ МАДРИД: Куртоа, Трент, Конате, Хаусен, Кукурея, Чуамени, Валверде, Гюлер, Винисиус, Диоманде, Мбапе

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