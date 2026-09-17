Компани вярва, че в бъдеще Йонас Урбиг ще стане титуляр в националния отбор

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани е убеден, че вратарят Йонас Урбиг ще стане титуляр в германския национален отбор в даден етап. 23-годишният страж бе включен в състава на Германия за предстоящите мачове от Лигата на нациите. Той също така участва в тренировъчния процес на държавния тим по време на Световното първенство през лятото.

Йонас Урбиг е в Байерн от 25 януари и се подготвя като наследник на Мануел Нойер, който вероятно ще се оттегли след края на сезона. Вратарят записа участие в 23 мача на мюнхенския гранд в Бундеслигата, както и в Шампионската лига и Купата на Германия (включително във финала през миналия сезон), като редовно получава игрово време.

Урбиг игра в два от петте официални двубоя на Байерн през този сезон, а днес Компани заяви, преди двубоя срещу Унион (Берлин) в петък, че младият страж има блестящо бъдеще както за клуба, така и за националния отбор на родината си.

„Ако някой смята, че той няма да стане номер едно за Германия, прави голяма грешка. Със сигурност в даден момент той ще бъде титуляр за Германия“, коментира Компани. „Разбира се, Юрген Клоп ще реши кога ще се случи това - дали след година, или след пет години. Йонас притежава правилната нагласа“, добави специалистът.

Йонас Урбиг е един от многото футболисти на Байер, селектирани в германския състав и може да дебютира на 1 октомври на домашния стадион на Байерн в мач срещу Сърбия.

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Снимки: Imago