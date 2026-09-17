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Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 16:14
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Апелативната комисия към БФС уважи жалбата на Левски срещу решението на Дисциплинарната комисия сектор "А" да остане затворен за следващото домакинство на тима - дербито срещу ЦСКА на 8 ноември. "Ще има частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион "Васил Левски", като не се допуска публика на блокове 9, 10, 11 и 12 от сектор А", информираха от футболната централа.

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Причината за наложената санкция бе хвърлената стъклена бутилка от страна на феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов, който пострада мача за Суперкупа на България, спечелен от армейците с 4:2. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, подчертаха от Апелативната комисия.

Ето какво написаха от Апелативната комисия към БФС:

Относно: Жалба на ПФК „Левски” гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 10.09.2026 година

Апелативната комисия след, като се запозна с жалбата и доказателствата към нея, вземайки предвид, че наказанието наложено от ДП на ПФК „Левски“ гр. София ще бъде изтърпяно на Национален стадион „Васил Левски“ , където има задължителни  буферни зони за отделяне на двата отбора и намаляващи броя на привържениците искащи да наблюдават срещата, както и да осигури наказанието да бъде изтърпяно от привържениците от блоковете извършили нарушението:

РЕШИ: На основание чл. 62, ал. 3 от Дисциплинарен правилник за сезон 2026/2027 г. изменя решението на ДК при БФС от 10.09.2026  г. за ПФК „Левски“ гр. София в частта относно пространствения обхват на наказанието, като определя частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион „Васил Левски“, като не се допуска публика на блокове 9,10,11 и 12 от сектор „А“.

Потвърждава решението в останалата обжалвана част, включително срока от една среща. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

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