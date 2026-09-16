България – Полша, студиото на Sportal.bg преди мача

България се изправя срещу Полша в последния си мач от груповата фаза на Европейкото първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Sportal.bg отново ще ви предложи студийна програма с интересни гости както преди, така и след срещата в „Арена София“.

България срещу Полша в голямата битка в София

Иван Станев: Няма какво да крием срещу Полша

Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът

Деян Нинов: Очаквам отборът ни да направи най-добри си мач досега

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Снимки: Sportal.bg