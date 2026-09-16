Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България – Полша, студиото на Sportal.bg преди мача

България – Полша, студиото на Sportal.bg преди мача

  • 16 сеп 2026 | 18:00
  • 891
  • 0

България се изправя срещу Полша в последния си мач от груповата фаза на Европейкото първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Sportal.bg отново ще ви предложи студийна програма с интересни гости както преди, така и след срещата в „Арена София“. 

България срещу Полша в голямата битка в София
България срещу Полша в голямата битка в София
 Иван Станев: Няма какво да крием срещу Полша
Иван Станев: Няма какво да крием срещу Полша
Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът
Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът
 Деян Нинов: Очаквам отборът ни да направи най-добри си мач досега
Деян Нинов: Очаквам отборът ни да направи най-добри си мач досега
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Волейболната класика България срещу Полша: Статистика на едно вечно съперничество

Волейболната класика България срещу Полша: Статистика на едно вечно съперничество

  • 16 сеп 2026 | 15:30
  • 4622
  • 0
Мони Николов: Разбира се, че е възможно да победим Полша!

Мони Николов: Разбира се, че е възможно да победим Полша!

  • 16 сеп 2026 | 15:25
  • 2682
  • 6
Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

  • 16 сеп 2026 | 13:01
  • 6885
  • 5
Какво пишат в Полша преди мача на истината за България

Какво пишат в Полша преди мача на истината за България

  • 16 сеп 2026 | 12:35
  • 6785
  • 1
"Купа Стара Загора" посреща три български и един сръбски отбор

"Купа Стара Загора" посреща три български и един сръбски отбор

  • 16 сеп 2026 | 11:15
  • 1173
  • 0
България с двe двойки на Европейското по плажен волейбол до 18 г.

България с двe двойки на Европейското по плажен волейбол до 18 г.

  • 16 сеп 2026 | 11:03
  • 777
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

  • 16 сеп 2026 | 17:56
  • 10909
  • 33
Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 23144
  • 54
България срещу Полша в голямата битка в София

България срещу Полша в голямата битка в София

  • 16 сеп 2026 | 18:01
  • 2947
  • 1
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 32670
  • 45
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 35454
  • 33
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 28024
  • 75