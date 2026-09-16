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  3. Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът

Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът

  • 16 сеп 2026 | 18:46
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Бившият национал Методи Ананиев заяви пред Sportal.bg преди двубоя между България и Полша на Евроволей в София, че за „лъвовете“ ще е много важно техният сервис да работи, за да имат шанс да стигнат до победата.

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„Сегашният състав на поляците е много сериозен. Още повече, че не са в експерименталния състав, в който бяха в началото на Лигата на нациите. Гледам, че Бартоломей Болаж влиза в страхотна форма. Вчера срещу Украйна направи над 70% в атака, което е мечтата на всеки треньор, да има състезател, който срещу топ отборите да регистрира такива проценти в атака.

„Трябва да спрем Вилфредо Леон, Болаж и който друг влезе, без значение кой. Но най-важното ще е да ни влезне сервисът, който ние така или иначе рискуваме“, каза бившият национал.

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Снимки: Sportal.bg

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