Методи Ананиев: Най-важното ще е да ни влезе сервисът

Бившият национал Методи Ананиев заяви пред Sportal.bg преди двубоя между България и Полша на Евроволей в София, че за „лъвовете“ ще е много важно техният сервис да работи, за да имат шанс да стигнат до победата.

„Сегашният състав на поляците е много сериозен. Още повече, че не са в експерименталния състав, в който бяха в началото на Лигата на нациите. Гледам, че Бартоломей Болаж влиза в страхотна форма. Вчера срещу Украйна направи над 70% в атака, което е мечтата на всеки треньор, да има състезател, който срещу топ отборите да регистрира такива проценти в атака.



„Трябва да спрем Вилфредо Леон, Болаж и който друг влезе, без значение кой. Но най-важното ще е да ни влезне сервисът, който ние така или иначе рискуваме“, каза бившият национал.