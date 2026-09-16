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  3. Кико Бленджини: Такъв отбор не ти подарява нищо, не трябва да се отпускаш срещу него

Кико Бленджини: Такъв отбор не ти подарява нищо, не трябва да се отпускаш срещу него

  • 16 сеп 2026 | 22:24
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Италианският селекционер на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини коментира трудно извоюваната победа с 3:2 срещу Полша на Евроволей в София. Специалистът заяви, че срещу противник от ранга на Полша е важно да не губиш концентрация, защото веднага биваш наказан, а в същото време на получаваш никакви подаръци.

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„Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък мач срещу, ако не най-силния, то един от най-силните. Това е отборът, който спечели последното състезание, Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време. Защото, когато играеш срещу такъв отбор, той не ти подарява нищо.

„Ако се отпуснеш малко, те наказва веднага, както се получи в четвъртия гейм, когато имаше един спад при нас, най-вече по отношение на атаката и това даде веднага отражение, така че това е най-важното нещо за нашия отбор, който продължава да бъде в процес на развитие, на израстване. Именно през такива мачове, през това да устоят максимално дълго, да запазят концентрация и най-високото си възможно ниво на представяне ще се постигне и тяхното развитие. Така че поздравления за това, че се справиха  и гледаме към следващия мач“, заяви Бленджини.

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Снимки: Борислав Цветанов

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