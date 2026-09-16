Алекс Николов: Ние сме български лъвове, трябва да играем така всеки мач

Александър Николов говори след победата с 3:2 над Полша в последния мач на България от предварителна група В на Евроволей в София и посочи кое за него е било най-важното в мача. По думите на родния посрещач, който се отчете с цели 36 точки, най-важното е било, че тимът е издържал психически в моментите, в които изоставаше в резултата до средата на втория гейм.

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„Срещу такъв съперник не беше лесно. Техническото изискване е огромно, наистина едно високо ниво. Изпълнихме го, и то повече от добре, затруднихме ги в много ситуации. Устискахме зъби, което е абсолютно най-важното. Когато ни водеха, беше 1:0 и 10:4 резултатът, а сега се поздравяваме с победа, така че ние сме български лъвове и така трябва да се играе всеки мач“, коментира Николов.

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Снимки: Борислав Цветанов