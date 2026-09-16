Иван Станев: Няма какво да крием срещу Полша

Иван Станев говори пред Sportal.bg преди началото на двубоя между България и Полша на Евроволей в София. Наставникът на националния отбор на момчета до 17 години заяви, че очаква българска победа с 3:1 гейма в „Арена София“.

България срещу Полша в голямата битка в София

„Има страшно много хора, очаквам пълна зала. Няма какво да крием срещу отбора на Полша, един от хегемоните във волейбола. Те са сред фаворитите на това Европейско първенство. Надявам се на волейбол от много високо ниво. Така се разви до момента групата, че Полша може да избере с кой да се срещне на четвъртфинал. Очакванията ми са победа за България с 3:1, така го чувствам“, каза Станев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg