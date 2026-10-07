Нефтохимик привлече Тодор Вълчев

Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната - ВК Нефтохимик 2010 (Бургас), се сдоби с още едно ново попълнение за волейболния сезон 2026/2027. Това е един от най-опитните посрещачи у нас - Тодор Вълчев.

37-годишният ас за последно игра в Локомотив Авиа (Пловдив). Той има златен дубъл за 2012/2013 с Марек Юнион Ивкони - титла и Купа на България.

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С дупничани и "черно-белите" от Пловдив роденият на 18 януари 1989 г. Вълчев е вицешампион на страната, като има финали в първенството и с ЦСКА.

В Марек Юнион Ивкони е с 3 периода, в Пловдив - 2, както и във френския Нанси. Във Франция е носил и екипа на Нарбон.

Състезавал се е и за 2 тима в Иран - Хатам Ардакан и Шахрдари Гонбад. Бил е и в Италия - в Мачерата, Русия - в Автомобилист Санкт Петербург, в Тунис - в Сфаксиен, в Турция - в Инегьол Беледиеспор, а в България е представял още другия бургаски тим - Дея, и Хебър.

Снимка: ПЕТЯ ДИМИТРОВА

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