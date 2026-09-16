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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
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  3. България срещу Полша в голямата битка в София

България срещу Полша в голямата битка в София

  • 16 сеп 2026 | 18:01
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от Група В в зала "Арена София". Срещата започва в 19:00 часа.

България – Полша, студиото на Sportal.bg преди мача
България – Полша, студиото на Sportal.bg преди мача

До момента "лъвовете" са сигурни за 1/8-финалите на турнира, след като са на 3-о място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10:4.

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Все пак, световните вицешампиони от 2025-а могат да се преборят за втората позиция в крайното подреждане и да имат малко по-лесен поток в елиминациите, ако спечелят срещу "Дружина полска" с 3:0 или 3:1 гейма и да изместят от нея Украйна. По този начин българите ще имат геймово съотношение 13:4 или 13:5, а украинците са с 12:5. При всякакъв друг резултат България ще остане на трето място.

Никола Гърбич надъхва Полша: Очаквайте българите 10 пъти по-силни!
Никола Гърбич надъхва Полша: Очаквайте българите 10 пъти по-силни!

От друга страна Полша си гарантира първото място в крайното място в групата, след като снощи се наложи над Украйна с 3:0. Така играчите на Никола Гърбич са начело с 4 победи от 4 мача, 12 точки и геймово съотношение 12:0. Това означава, че дори и при загуба с 0:3 от България, настоящите шампиони ще имат съотношение 12:3 и ще са първи.

Волейболната класика България срещу Полша: Статистика на едно вечно съперничество
Волейболната класика България срещу Полша: Статистика на едно вечно съперничество

Последната среща между двата тима беше в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като на 15 юли България загуби от Полша на турнира в Чикаго (САЩ).

БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартломией Болаж, Камил Семенюк, Томаш Форнал, Бартломией Лемански, Шимон Якубишак - Якуб Попивчак-либеро

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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