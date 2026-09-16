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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
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  3. Деян Нинов: Очаквам отборът ни да направи най-добри си мач досега

Деян Нинов: Очаквам отборът ни да направи най-добри си мач досега

  • 16 сеп 2026 | 18:27
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Президентът на Волейболен клуб Люлин и член на Управителния съвет на БФ Волейбол Деня Нинов говори пред Sportal.bg преди двубоя между България и Полша на Евроволей в София. Той каза, че очаква днес „лъвовете“ да направят своя най-добър мач от началото на шампионата, на който страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

България срещу Полша в голямата битка в София
България срещу Полша в голямата битка в София

„Аз първо очаквам нашият отбор да направи най-добрия си мач на това първенство досега. Като гледам хората тук, сякаш те от години го чакат този мач, защото всички билети бяха разпродадени още миналата година, непосредствено след Световното. Тази енергия, която се усеща извън залата, ще се прелее вътре в залата и очаквам нашите момчета да най-добрия си мач“, заяви Нинов.

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Снимки: Sportal.bg

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