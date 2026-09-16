България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България ще се изправи срещу отбора на Германия в осминафиналната фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Това стана ясно, след като воденият от Джанлоренцо Бленджини загуби два гейма в последния си двубой от група В срещу Полша. Това бетонира „лъвовете“ на третото място в групата, което означава, че в първия кръг на директните елиминации те ще играят срещу втория от група D, а именно Германия.

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

Двубоят между България и Германия ще се играе в събота, 19 септември, от 19:00 часа в „Арена София“. Победителят от този мач ще срещне победителя от срещата между Полша и Латвия в четвъртфиналния сблъсък, който ще се играе на 22 септември, отново в София. Финалната четворка на Европейското първенство ще се играе в Милано, Италия, на 25 и 26 септември.

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Снимки: Борислав Цветанов