Лазар Бучков: Феновете са най-голямата мотивация на отбора

Лазар Бучков не попадна в крайния състав на Джанлоренцо Бленджини за Европейското първенство, но централният блокировач на спира да подкрепя своите съотборници от трибуните на „Арена София“. Преди двубоя срещу Полша той заяви пред Sportal.bg, че феновете, които изпълват залата, са най-големият мотиватор за родните национал.

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„Говорих си с момчетата. За тях феновете са най-голямата мотивация. И аз онзи ден, когато гледах мача с Израел и на едно грешно съдийско решение и атмосферата в залата беше просто уникална. Така че благодарим на феновете и дано да продължават да ни подкрепят в същия дух“, заяви Бучков.

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Снимки: Sportal.bg