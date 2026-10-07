Теодор Салпаров се срещна с Весела Лечева и благодари на БОК за подкрепата

Теодор Салпаров благодари на Българския олимпийски комитет за подкрепата за организацията на бенефиса „Една кариера -една легенда“, който се проведе на 5 септември в София. Бившият волейболен национал проведе среща днес с председателя Весела Лечева, на която й връчи топка, фланелка и плакет.

БОК бе партньор на прощалния мач на Салпаров, който два пъти е носил екипа на България на Олимпийски игри - Пекин 2008 и Лондон 2012.

„Този бенефис бе знак, че можем да уважаваме героите си и да ги изпращаме подобаващо. Надявам се, че както събитието, така и Европейското първенство по волейбол, на което бяхме домакини, са запалили стотици деца по спорта“, заяви Весела Лечева.

Миналата седмица Салпаров бе избран и в Комисията на атлетите на БОК. Той заяви, че ще участва активно в работата й, така че гласът на спортистите да се чува и те да участват активно във взимането на решения.

Председателят на БОК Весела Лечева информира, че предстои да бъдат анонсирани нови възможности за олимпийските състезатели, които се отказват от активния спорт.

Лечева съобщи също така, че БОК ще инвестира в обучението на администрацията, така че да има подготвени кадри. България ще има свой представител в осмото издание на програмата на МОК за стажове за националните олимпийски комитети (НОК), което ще се проведе от 16 до 27 ноември.

Деница Панчева от Международния отдел на БОК е сред седемте избрани за предстоящото обучение. Само 7 служители от олимпийски централи в цял свят получиха тази възможност – сред тях освен представителя от България, има на Фиджи, Финландия, Гамбия, Киргизстан, Пуерто Рико и Сиера Леоне. Те ще трупат опит и знания в „Олимпийската къща“ на МОК в Лозана.

„Нашата цел е да дадем възможност на всеки един да бъде част от голямото олимпийско семейство, да добива нови знания, да се квалифицира, така че да бъде подготвен за работата в БОК“, каза още Лечева.

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