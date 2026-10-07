След европейската титла: Никола Гърбич се отправи към „Харвард“ за нови знания

След поредния незабравим сезон старши треньорът на полския национален отбор по волейбол Никола Гърбич няма време за продължителна почивка. Едва защитил европейското злато с Полша и приключил годината с два значими трофея, сръбският специалист се насочи към ново предизвикателство – престижния университет „Харвард“. Докато усъвършенства своите управленски умения, погледът му вече е насочен и към бъдещите големи изпитания. Подготовката за Олимпийските игри в Лос Анджелис започва да се оформя, а наставникът отправи пределно ясен сигнал към волейболистите – следващият сезон може да се окаже решаващ за онези, които се надяват на място в олимпийския състав.

В разговор със Сара Калиш за „ТВП Спорт“ селекционерът разкри подробности около участието си в престижната програма за лидерско развитие.

„На летището съм и пътувам за „Харвард“ за курс по лидерско развитие. Не става въпрос за бизнес, тъй като не възнамерявам да ставам бизнесмен. Това са лекции, фокусирани върху изграждането на лидера – как да се вземат решения, какви въпроси да се задават. Работата в бизнеса и в спорта има много допирни точки – навсякъде е нужно да се създаде среда, която позволява на хората и на целия тим да вървят напред и да се развиват“, поясни Гърбич.

Обучителната програма продължава от средата на юли до края на януари и изисква лично присъствие в университета. Сред общо 134 курсисти от цял свят сръбският треньор е единственият представител от сферата на спорта, докато останалите участници идват от банковия сектор, маркетинга и областта на изкуствения интелект.

Никола Гърбич вече чака Лос Анджелис 2028

Успоредно с академичните ангажименти Гърбич вече чертае плановете за полската селекция. Голямата цел догодина ще бъде Световното първенство пред родна публика, но наставникът гледа и крачка напред – към Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

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„Ще следя много внимателно представянето в клубните първенства и здравословното състояние на играчите. Предстои ни вземането на сложни решения. Ако някой не попадне в националния отбор догодина, ще му бъде изключително трудно да се завърне в състава след две години. Предстоящите сезони бележат финалния етап преди олимпийския цикъл – от май 2027 година трябва с пълни сили да започнем същинската подготовка за Игрите в Лос Анджелис“, предупреди Гърбич.

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