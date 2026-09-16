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  3. Симеон Николов: Здраво стъпили сме на земята

Симеон Николов: Здраво стъпили сме на земята

  • 16 сеп 2026 | 22:05
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Симеон Николов заяви пред медиите след победата с 3:2 над Полша на Евроволей в София, че отборът на България остава здраво стъпил на земята преди директните елиминации, които за „лъвовете“ ще стартират с двубой срещу Германия в събота.

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„Чувствам се добре, много тежък мач. В крайна сметка пак сме трети в групата. Ако всичко върви по план, ще ги срещнем пак на четвъртфинала, така че всичко това ще се повтори. При 20:18 в тайбрека, с малко късмет можеше и с тяхна победа. Така че горе главите, няма колко да се възгордяваме, здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач“, каза Николов.

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Снимки: Борислав Цветанов

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