Симеон Николов: Здраво стъпили сме на земята

Симеон Николов заяви пред медиите след победата с 3:2 над Полша на Евроволей в София, че отборът на България остава здраво стъпил на земята преди директните елиминации, които за „лъвовете“ ще стартират с двубой срещу Германия в събота.

„Чувствам се добре, много тежък мач. В крайна сметка пак сме трети в групата. Ако всичко върви по план, ще ги срещнем пак на четвъртфинала, така че всичко това ще се повтори. При 20:18 в тайбрека, с малко късмет можеше и с тяхна победа. Така че горе главите, няма колко да се възгордяваме, здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач“, каза Николов.