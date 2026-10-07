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Франция иска да задържи Андреа Джани до 2028-а

  • 7 окт 2026 | 17:16
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Франция иска да задържи Андреа Джани до 2028-а

Франция иска да задържи селекционера Андреа Джани до 2028 г., съобщава авторитетният volleyactu.fr, позовавайки се на публикувано видео с президента на федерацията Ерик Танги. Той обясни договорната ситуация на Джани с "петлите". Италианският специалист изведе отбора до олимпийско злато на Игрите в Париж 2024, а преди повече от седмица спечели сребърен медал на Евроволей с дълбоко обновен състав.

"Както е обичайно в тази среда, договорите са от типа две години плюс две години опция. Очевидно се надяваме, че Андреа Джани ще продължи до 2028 г. Надявам се не само аз, всички се надяват. Той е треньор, който дойде в ситуация, която не беше особено лесна, като се има предвид, че с националните отбори, които преди това беше тренирал, не беше спечелил много титли"

"Джани пое френския национален отбор, който вече беше олимпийски шампион в настоящия цикъл и въпреки това: спечелихме два пъти ВНЛ, титла на Олимпийските игри и сега сребърен медал на Европейското първенство. Затова пътешествието на Андреа Джани е изключително – той вече е допринесъл за написването на най-красивите страници в историята на френския волейбол. Надявам се споразумението да се осъществи. Надявам се да иска да остане, защото ние искаме да остане", завърши Танги.

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