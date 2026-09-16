Денислав Бърдаров: Чувството е уникално да победим Полша пред нашите фенове

Националът Денислав Бърдаров призна след невероятната победа над Полша с 3:2 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че чувството да победиш "Дружина полска" пред нашите фенове е уникално.

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"Чувството е уникално - да победим Полша пред нашите фенове. Поляците играят класен волейбол. Имах спад в четвъртия гейм, но после се справих и се върнах в петия. Това е сбъдната мечта, особено вкъщи пред тази публика. Щастлив съм. За мен това е първо Европейско първенство. По-лесно е с публиката зад гърба. Феновете ни стимулират да дадем още повече", сподели Бърдаров.

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"Излизаме за победа срещу Германия. Показахме на собствения ни отбор, че можем и трябва да вярваме. Не трябва да се предаваме и може да победим всеки съперник. Заспиването ще бъде трудно тази нощ, но със сигурност ще си почивам", коментира още националът.

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Снимки: CEV.EU

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Снимки: Борислав Цветанов