Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното първенство в Китай и коментира най-актуалните проблеми във федерацията.
Щангите обявиха фалит дни преди Световното
"Вдигането на тежести е приоритет за нас. Даваме си сметка колко е важен за цялата спорта общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световно първенство и олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство", сподели той в интервю за БНТ.
Преди ден стана ясно, че Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо. Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност.
Основният съперник на Насар изригна със световен рекорд по-малко от месец преди Световното
"Министерството на младежта и спорта (ММС) ще се съобрази с решението на съда. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, ние ще й отнемем лиценза. Ще очакваме нова федерация с нов председател и нов Управителен съвет. Това анулира решението Асен Златев да поеме федерацията. Това е вече трети фалит на федерацията", допълни министърът.
Керязов поясни, че няма право да се меси в споровете на федерацията.
"Следим внимателно развитието във федерацията. Състезателите са без заплати, което е изключително тежко. Провел съм среща с председателите на федерацията, клубове и състезатели. ММС не може да се меси в работата на федерацията. Министерството не може да заема страна в споровете на федерациите", добави той.
Насар получи пари от ММС за Световното, останалите щангисти чакат
ММС подготвя нов закон за физическо възпитание и спорта.
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
"Надявам се тези конфликти да изчезнат. Хора, довели федерацията до фалит, нямат право да учреждават нова федерация. Надяваме се след седмица да законът да бъде представен пред обществено обсъждане. Важно е законът да бъде работещ", завърши Керязов.