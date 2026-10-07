Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното първенство в Китай и коментира най-актуалните проблеми във федерацията.

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

"Вдигането на тежести е приоритет за нас. Даваме си сметка колко е важен за цялата спорта общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световно първенство и олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство", сподели той в интервю за БНТ.

Преди ден стана ясно, че Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо. Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност.

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"Министерството на младежта и спорта (ММС) ще се съобрази с решението на съда. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, ние ще й отнемем лиценза. Ще очакваме нова федерация с нов председател и нов Управителен съвет. Това анулира решението Асен Златев да поеме федерацията. Това е вече трети фалит на федерацията", допълни министърът.

Керязов поясни, че няма право да се меси в споровете на федерацията.

"Следим внимателно развитието във федерацията. Състезателите са без заплати, което е изключително тежко. Провел съм среща с председателите на федерацията, клубове и състезатели. ММС не може да се меси в работата на федерацията. Министерството не може да заема страна в споровете на федерациите", добави той.

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ММС подготвя нов закон за физическо възпитание и спорта.

"Надявам се тези конфликти да изчезнат. Хора, довели федерацията до фалит, нямат право да учреждават нова федерация. Надяваме се след седмица да законът да бъде представен пред обществено обсъждане. Важно е законът да бъде работещ", завърши Керязов.

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